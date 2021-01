No creerás cuánto ganarán Sarah Jessica Parker y sus coestrellas por el revival de Sex & The City

HBO Mac

De hecho, recientemente otras plataformas han pagado tarifas similares por talentos de primera. The Hollywood Reporter informó anteriormente que Nicole Kidman y Reese Witherspoon ganaron alrededor de 1 millón por episodio para servir como estrellas y productoras ejecutivas de la segunda temporada de Big Little Lies de HBO, mientras que se dice que Witherspoon y Jennifer Aniston se embolsaron la asombrosa cantidad de 1.25 millones de dólares por cada episodio de The Morning Show de Apple TV +.

Como muchos saben, fue un show que compitió con Sex and the City por la atención de los Emmy a principios de la década de los 2000 el que ayudó a establecer el estándar para estos días de pagos astronómicos. Las seis estrellas de Friends obtuvieron 1 millón de dólares por episodio durante las dos últimas temporadas de la popular comedia de NBC, lo que lo convierte en el primer programa en alcanzar ese umbral antes de que éxitos posteriores como The Big Bang Theory siguieran su ejemplo.