Scott Disick enloquece a todos con este pícaro mensaje para Kourtney Kardashian

Los fanáticos no se cansan de Scott Disick y Kourtney Kardashian.

El 10 de enero, la estrella de Keeping Up With the Kardashians se dirigió a Instagram para publicar algunas fotos de ella luciendo el "jersey de cuello alto de lentejuelas de alto brillo y leggings a juego" de Rosetta Getty, que complementó con un par de zapatos Rick Owens. La fundadora de Poosh, que acaba de terminar de filmar la serie de E!, luego subtituló las imágenes escribiendo, "Inclínate".

Después de ver las instantáneas, Scott dejó unas palabras para Kourtney, comentando, "Bow wow wow yippi yo yippy yay". Por supuesto, sus seguidores inmediatamente lo notaron.