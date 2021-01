Kim Cattrall rompe el silencio sobre la nueva serie de Sex and the City

En medio de la noticia de que Kim Cattrall no regresará para el resurgimiento de Sex and the City, la actriz habló.

Y es que el fin de semana se conoció que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis están listas para regresar a sus queridos personajes en una serie de 10 episodios de HBO Max llamada And Just Like That.

Sin embargo, cuando se anunció el avivamiento el 10 de enero, Cattrall, quien ha expresado su opinión sobre no querer participar en proyectos relacionados con SATC. estuvo notablemente ausente de cualquier promoción.