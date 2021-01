Conoce de cerca a Nahuane Drumond

En una reciente entrevista, Nahuane habló sobre el reality y el orgullo que siente al trabajar hoy en día como modelo plus size: "Decir que estoy gorda, hoy, es un elogio. Gracias a Dios estoy gorda, de lo contrario, no estaría en este reality. Si alguien me dice que estoy delgada, ahí sí que voy a empezar a llorar. Eso me preocuparía mucho", comentó.