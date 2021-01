Belinda y Christian Nodal afianzan su futuro como pareja con este nuevo integrante

"Nunca pensé que llegaría el día en que me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mi...", escribió.

"... Me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado...", agregó destacando cuán importante fue Gizmo en su vida.