Liam Payne ahora lleva el cabello largo y los fans de One Direction están en frenesí

De hecho, la estrella de Stack It Up se ha dejado crecer el cabello durante meses y ha publicado varias fotos de su look más largo mientras practica el distanciamiento social. Este frenesí por el 'look de Liam' llega exactamente cinco años después de que el joven de 25 años debutó con la cabeza rapada en las redes sociales. Como recordarán los fanáticos, Liam sorprendió a sus seguidores al publicar una selfie con su cabello extremadamente corto en enero de 2016. Sin embargo, parece que Liam ahora está en la tendencia del cabello largo.

