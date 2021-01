Tom Parker de The Wanted revela que su tumor cerebral se “redujo significativamente”

"REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA. Estas son las palabras que recibí hoy y no puedo dejar de repetirlas una y otra vez", escribió junto a una foto suya con su esposa Kelsey Hardwick y su bebé de 2 meses Bodhi Thomas Parker. "Me hicieron una resonancia magnética el martes y mis resultados de hoy fueron una reducción significativa del tumor y estoy respondiendo bien al tratamiento. ¡Todos los días sigo luchando para encoger a este bastardo! No puedo agradecer lo suficiente a nuestro maravilloso Sistema Nacional de Salud. Todos están pasando por un momento difícil, pero apreciamos el trabajo que están haciendo en la primera línea".

La leyenda continuaba, "Para mi increíble esposa @being_kelsey, quien literalmente ha sido mi roca. Mis bebés, lucho por ustedes cada segundo de cada día. Amigos, familiares y todos en este viaje conmigo, ustedes me ayudaron a superar mis días más oscuros. Para todos los que están aquí, su amor, luz y positividad me han inspirado. Cada mensaje no ha pasado desapercibido, me han dado mucha fuerza".