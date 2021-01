¿Cómo es la relación actual de Kanye West con la familia de Kim Kardashian?

Bruja/Juan Sharma, © PacificCoastNews.com

Sin embargo, a pesar de que Kim está considerando divorciarse oficialmente del músico de 43 años, hemos descubierto que él está en buenos términos con el resto de las estrellas de Keeping Up With the Kardashians.

Una fuente le dijo exclusivamente a E! News, "No hay drama o una relación contenciosa entre Kanye y la familia extendida, como fue falsamente reportado".

También contrariamente a los informes, una fuente separada señaló, "Kanye ama a su familia extendida. Son muy unidos".