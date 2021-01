Mira cómo Stormi Webster hace alarde de sus habilidades practicando snowboarding

Esto esta tan adorable como impresionante.

La hija de Kylie Jenner, Stormi Webster, de 2 años, usó un casco verde neón, gafas protectoras y un traje de nieve color beige, y practicó snowboard en una pista de nieve en un video que su madre publicó en Instagram este domingo 3 de enero.

La estrella de 23 años de Keeping Up With the Kardashians, que está de vacaciones por el Año Nuevo en Aspen, Colorado, con su familia, animó a la niña y gritó, "¡Vamos, bebé!"