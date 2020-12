Lance Bass dice que “deberíamos escuchar” a Britney Spears en medio de la intensa batalla de su tutela

"Definitivamente deberíamos escucharla, y si ella quiere una salida de su tutela con su padre controlándola, entonces deberíamos escucharla", explicó Bass este 29 de diciembre. "No conozco los detalles específicos de su situación y si ella debiese estar fuera de una tutela. Pero la cosa que le he dicho a los fans ahí afuera es que no lo sé. No tengo idea de lo que está sucediendo realmente".

Lance continuó diciendo, "Sí confío en su hermana, Jamie Lynn [Spears], y mientras Jamie Lynn esté bien con lo que sea que esté haciendo, es decir, yo tengo que estarlo".