Los cambios de Yuya y Beto Pasillas en sus nuevos noviazgos

A mediados de año pasado, se confirmó la ruptura de Yuya y Beto Pasillas.

Incluso, hubo algo de drama cuando la youtuber reveló que perdió "la custodia" de los perritos que compartía con su ex pareja. "Les quería contar que Conchita y Tomás, los perritos que ustedes veían mucho por aquí, estaban compartidos con mi ex pareja y perdí la custodia, cosa que me duele mucho porque los extraño un montó.