Rob Kardashian y Blac Chyna llegaron a un nuevo acuerdo sobre su hija Dream

"A partir del 2 de diciembre de 2020, y en semanas alternas a partir de entonces, el demandado [Kardashian] tendrá la custodia de la menor desde el miércoles a las 10:00 a.m. hasta el sábado a las 10:00 a.m.", indican los documentos, de acuerdo con Us Weekly. "La peticionaria [Chyna] tendrá la custodia de la menor desde el sábado a las 10:00 a.m. hasta el martes a las 10:00 a.m. a partir del 5 de diciembre de 2020, y semanas alternas a partir de entonces".

El papeleo estipula que ninguna persona puede estar bajo la influencia del alcohol u otras sustancias mientras cuida a Dream. Esto se da después de que Rob, de 33 años, acusara a Chyna, de 32, de crianza negligente y abuso de sustancias en una presentación anterior. Chyna ha negado estas acusaciones.