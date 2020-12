Kourtney Kardashian pide que la embaracen

Afortunadamente, la estrella de reality dijo que no se sintió ofendida por la especulación.

"Sabía que no parecía embarazada. He estado embarazada tres veces. Sé cómo se ve mi cuerpo cuando estoy embarazada", dijo Kourtney en Instagram Live. "Para mí, es muy femenino tener curvas, y abrazo mi cuerpo, así que no lo tomé a la ofensiva, y en cambio, le respondí y dije, 'Dejemos las buenas bendiciones ahí afuera'".