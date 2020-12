La exquisita imitación que Diego Boneta hizo de Matthew McConaughey

"Acabo de ver una imitación de mí leyendo un fragmento de mi libro. No, no era yo leyendo, tú sabes quién eres, y sabes qué: Me encantó. Es chistoso, me hiciste reír muchísimo", compartió Matthew en su cuenta de Instagram.

"Los reto... Las mejores imitaciones de mí... las voy a compartir en mis Instagram Stories...".

¿Listo, Diego?