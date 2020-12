Alessandra Rosaldo revela un hábito poco higiénico de Aislinn Derbez

Previo a este nuevo e hilarante momento en familia, Aislinn Derbez compartió un mensaje muy tierno durante los festejos navideños:

"No se que hubiera hecho este año sin ellos... Tal vez muchos han de pensar que somos la familia perfecta y que todo es miel sobre hojuelas... Y pues es obvio que no, ya que todas las familias son disfuncionales, y nosotros paaara nada somos la excepción... Pero hay un sentimiento que para mí es el más importante y que no cambio por nada del mundo: ellos son una constante en mi vida...", escribió.