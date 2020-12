Irina Baeva niega que el video íntimo de Gabriel Soto haya sido para ella

Antes de volver a ser atacada por el inicio de su relación con Gabriel Soto, la actriz aclaró que no fue la destinataria de dicho material.

¿A quién envió ese video Gabriel Soto? ¿Quién lo filtró? ¿En qué año se hizo? Son las preguntas que continúan rodeando el nuevo escándalo del actor mexicano que tomó sus redes sociales para asumir la responsabilidad total de lo ocurrido, aludiendo que el video fue grabado hace muchos años y solicitando a los medios de comunicación respeto por su hijas y actual pareja, quien ha salido a dar la cara ante la situación.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Irina Baeva fue interceptada por la prensa. Visiblemente nerviosa, la actriz respondió de inmediato a los cuestionamientos: "Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente...", reportó Suelta la Sopa.