Aracely Arámbula compara su relación con Luis Miguel con el Titanic

En la misma entrevista, la estrella de La Doña compartió lo que ha tenido que afrontar desde su separación con la única responsable de sus hijos, Miguel y Daniel.

"Como mamá, me ha tocado el trabajo más pesado a mí, porque yo he sido la que he estado cuidando a mis hijos, con todo el amor y con todo el cariño, pero sí he tenido que cuidar su vida privada celosamente, porque no quiero, como mamá, yo creo que ninguna mamá quiere te expongan a tus hijos y que especulen y que hablen, o sea, todos nos gusta que hablen bonito de nuestros hijos", indicó.