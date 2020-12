¡Mira lo grande que está el hijo menor de Ricky Martin y Jwan Yosef!

"Mi Renncito ️ #BabyRenn" escribió el orgulloso Jwan.

La pareja inició el 2019 presentando Lucía, quien dejó de ser la hermanita menor de casa cuando en octubre de ese año dieron la buena nueva de un cuarto retoño.

No sabemos cuántos hijos más desea tener Ricky Martin pero sí que anhela con todo su corazón tener una familia grande: "Alguna gente cree que estoy loco, pero me encantan las familias grandes y tengo un par de embriones esperando. No sé... eso es todo lo que puedo decir ahora mismo", contó hace unos días a Entertainment Tonight.