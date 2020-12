Selena Gomez reflexiona sobre su éxito “agridulce” en 2020

"Hay una sensación agridulce, por supuesto", dijo Selena al medio. "Preferiría que el mundo estuviera en un lugar mejor. Sin embargo, al mismo tiempo, fue tan hermoso ver que mi música podía traerle a algunas personas algún tipo de alegría en medio de eso".

Sin embargo, Rare no fue su único gran logro en un año difícil. Ella también lanzó su línea de cosméticos Rare Beauty y protagonizó el show de cocina de HBO Max Selena + Chef. Incluso comenzó a filmar la serie de Hulu Only Murders in the Building, su primer papel protagonista de televisión con guion desde sus tiempos en Wizards of Waverly Place de Disney Channel.