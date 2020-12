George Clooney se sincera sobre las polémicas grabaciones de Tom Cruise

El actor de Top Gun estalló debido a las medidas de seguridad anti COVID-19 de su nueva película.

Apenas unas horas después de que surgiera el presunto audio explosivo de Tom Cruise, su compañero de peso pesado de Hollywood, George Clooney, reveló lo que piensa sobre toda la terrible experiencia.

El martes 15 de diciembre, The Sun filtró una grabación de audio supuestamente de Cruise gritándole a los miembros de la producción de Mission: Impossible 7. E! News no ha verificado la autenticidad de la grabación, pero dos fuentes han confirmado su autenticidad al New York Times. En la grabación, los fanáticos pueden escuchar a quien suena como Cruise en una diatriba llena de improperios, reprendiendo a personas no identificadas en parte por "pararse alrededor de una maldita computadora" aparentemente en violación de los protocolos de distanciamiento social en medio de la pandemia de coronavirus. No está claro cuándo y dónde se grabó el audio. Cuando NBC News contactó a un portavoz de Paramount Pictures este se negó a comentar. E! News también se ha puesto en contacto con el representante de Cruise para obtener comentarios y no ha recibido respuesta.