10 series del 2020 que debes ver antes de que termine el año

Su estreno en Estados Unidos en las últimas semanas ha generado excelentes reseñas y comentarios de famosos como RuPaul, Laverne Cox, Kevin McHale y MJ Rodríguez, entre muchos más.

La actriz de Orange Is The New Black dijo: "Me recordó el valor de la familia que escogemos y el poder de nuestra imaginación para crear el mundo que necesitamos para sobrevivir".

Los fans se preguntan: ¿Es posible una segunda temporada?, considerando que la ficción mostró la muerte de La Veneno.