Los fans de Taylor Swift creen que esta nueva canción es sobre Harry Styles, Calvin Harris y otros ex

Luego, con la letra "¿Pinte tus cielos más azules con el gris más oscuro?/Un universo de distancia", los fanáticos piensan que la frase hace referencia a Dear John"de 2010. En esa canción, que escribió sobre John Mayer, ella cantó , "Me pintas un cielo azul y vuelves y lo conviertes en lluvia".

La siguiente letra de coney island, "Y cuando tuve el accidente/La vista que apareció ante mí fue tu cara", se hace eco de Out of the Woods de 1989. "¿Recuerdas cuando pisaste el freno demasiado pronto?/Veinte puntos en una habitación de hospital/Cuando empezaste a llorar, cariño, yo también lo hice/Pero cuando salió el sol, te estaba mirando". Esta letra parece inspirada en el accidente en moto de nieve que Swift supuestamente sufrió con su ex Harry Styles.