Kim Kardashian y Kanye West se enfocan en sus hijos mientras “pasan mucho tiempo separados”

Últimamente, la fundadora de SKIMS ha sido más privada sobre su romance con el aspirante a político y músico. Sin embargo, el mes pasado se tomó un momento para celebrar el aniversario de uno de sus álbumes más aclamados, My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

"Feliz décimo aniversario del álbum 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' de Kanye", expresó Kim en una publicación de Instagram el 22 de noviembre. "Para aquellos que no conocen la historia detrás de 'Lost In The World'... A Kanye no se le ocurrieron algunas de las letras, pero luego se dio cuenta de que las tenía en un poema que me había escrito, que era mi tarjeta de cumpleaños que me dio por mi cumpleaños número 30. Él tomó el poema que me escribió y lo convirtió en la canción. ¡Me quedo con todo!"

Un mes antes, ella se entusiasmó con el regalo especial que le dio en su 40 cumpleaños, que incluía un holograma de su difunto padre, Robert Kardashian.

"Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más especial de mi vida", compartió el magnate de la moda en Twitter en octubre. "Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi papá. Es tan realista y lo vimos una y otra vez, llenos de lágrimas y emoción. Ni siquiera puedo describir lo que esto significó para mí y mis hermanas, mi hermano, mi mamá y mis amigos más cercanos experimentar esto juntos".

Ella concluyó diciendo, "Muchas gracias Kanye por este recuerdo que durará toda la vida".