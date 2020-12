Katy Perry nos hace viajar al 2008 con esta épica transformación

¿Quieres volver a la era One of the Boys? ¡Aquí tienes!

El lunes 14 de diciembre, Katy Perry acudió a su Instagram para lucir una larga melena negra con flequillos clásicos. En la foto, titulada "MADRE" con un emoji de corazón negro, se puede ver a la artista de Roar con guantes negros de cuero por encima del codo y un vestido rosa con volantes y estampado de cebra.

El look más oscuro recuerda mucho a la estética de 2008 de la cantante, cuando su álbum One of the Boys nos dio el sencillo I Kissed a Girl.