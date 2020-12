Shawn Mendes se sincera sobre cómo ha afrontado el rumor de que es gay durante años

Agregó: "Y sentí verdadera ira por esas personas".

Shawn también señaló lo "complicado" que es comentar los rumores. "Quieres decir: 'No soy gay, pero estaría bien si fuera gay, pero además, no hay nada de malo en ser gay, pero no lo soy'. Realmente no sabes cómo responder a la situación".

"No soy gay y digo, '¿Qué significa eso?' Tenía estos problemas con la forma en que sonaba mi voz, pensé, '¿Cómo me siento?'. Siempre soy el primero en cruzar las piernas y sentarme con una posición de este estilo femenino y realmente sufrí con esa mierd*.