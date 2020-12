La reacción de Vadhir Derbez al ser cuestionado sobre el supuesto nuevo novio de Aislinn

Los rumores sobre un romance entre Aislinn Derbez y el fotógrafo surgieron a raíz de una foto compartida por Jesh en Instagram, en la que hablaba sobre la primera mujer de la que recuerda haberse enamorado. Sus palabras estuvieron acompañadas de un par de fotos de la creadora de La magia del caos.

"La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré me miró como si fuera lo único que había visto en su vida. o al menos, el único que importaba... Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera... Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas. Pero, por supuesto, esto fue antes de todo eso. Lo que sabía es que ella me miraba de esa manera y que yo no sabía cómo mirarme de esa manera...", escribió.