FKA twigs acusa a su exnovio Shia LaBeouf de "abuso implacable" en una demanda

En un comunicado dirigido a The New York Times, Shia dijo que es un miembro sobrio de un programa de 12 pasos y está comprometido con su recuperación.

"Aunque muchas de estas acusaciones no son ciertas. No estoy en condiciones de defender ninguna de mis acciones", explicó. "Les debo a estas mujeres la oportunidad de ventilar sus declaraciones públicamente y aceptar la responsabilidad por lo que he hecho. Como alguien en recuperación, tengo que enfrentar recordatorios casi diarios de cosas que dije y hice cuando bebía".

El actor de 34 años continuó, "Siempre me ha resultado fácil aceptar la responsabilidad cuando mi comportamiento se refleja mal en mí mismo, pero es mucho más difícil aceptar el conocimiento de que puedo haber causado un gran dolor a los demás. No puedo reescribir la historia. Solo puedo aceptarlo y trabajar para ser mejor en el futuro... No estoy curado de mi trastorno de estrés postraumático y alcoholismo, pero estoy comprometido a hacer lo que tengo que hacer para recuperarme, y siempre me sentiré mal por las personas a las que pude haber hecho daño en el camino".