Kim Kardashian dice estar "muy arruinada" después de su última campaña

"Estoy tan arruinada ahora", escribió Kim después de que Brandon se convirtiera en la novena persona en ser ejecutada en los Estados Unidos este año. "Ellos mataron a Brandon. Era una persona tan reformada. Tan esperanzado y positivo hasta el final. Lo más importante es que se arrepiente, y mucho, por el dolor que ha causado a otros".

La estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió que el abogado de Brandon la había llamado justo antes de la ejecución para transmitirle que Brandon la amaba y quería agradecerle nuevamente por sus esfuerzos. Kim había contribuido a una campaña en las redes sociales en las últimas semanas para convencer al presidente Donald Trump de conmutar la sentencia de Brandon, quien había estado en sentencia de muerte durante 20 años.