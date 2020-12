Dato revelador de Ricky Martin durante su tiempo en Menudo

El por qué decidió tomar las riendas de su vida y huir de dos personas que trataban de controlarlo todo, acepta, lo hizo sentirse distinto, y espera que sus hijos siempre se sientan libres de ser y hacer lo que les dicte su corazón.

"No sé si es por mi signo del zodiaco, soy Capricornio, pero me gustan los desafíos. Ahora, tiene mucho que ver con mis hijos. Les digo: 'Sé libre. Sé quien eres. Ponte lo que quieras'. Mi hijo el otro día dijo 'Papá, quiero ponerme el pelo rosa', y yo le dije '¡Consigue el tinte y lo hacemos!'. Eso es libertad. Para que, llegado el momento, pueda decir: 'Mi papá me permitió serlo'".

