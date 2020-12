Danna Paola confiesa que no quería volver a México al salir de </>Élite

La intérprete de Sodio compartió el shock emocional que fue regresar a su país y enfrentar la pandemia.

Para Danna Paola, el confinamiento en casa por la pandemia de COVID-19 dio pie a muchos cambios y ajustes emocionales: Miedo, desesperación, momentos de reflexión y varios descubrimientos sobre ella misma han sido parte de su vida en lo que va de este año.

Durante su participación en el podcast On the Go, la cantante mexicana se sinceró sobre lo duro que fue para ella regresar a vivir a México, después de casi tres años viviendo en España debido a su trabajo en Élite. Sin embargo, como su personaje Lu, Danna tuvo que poner fin a esa etapa sin imaginar que volver a casa se daría en un contexto nada favorable.