¡iCarly regresa con su elenco original!

¿Quiénes más están a bordo?, mira el video para enterarte y conocer todos los detalles.

La nueva serie está siendo desarrollada por Jay Kogen (School of Rock the series) y Ali Schouten (Diary of a Future President, Champions, Merry Happy Whatever).

iCarly terminó en 2012 cuando Carly se fue a Italia con su padre, mientras que Sam protagonizó Sam & Cat, la serie de corta duración que reunió a Sam de iCarly y Victorious 'Cat, interpretada por Ariana Grande