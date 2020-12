Eiza González reveló los temas de salud que padece desde hace muchos años

Con una foto en la que se muestra cómo su cuerpo reacciona a ciertas cosas, la estrella de Baby Driver escribió "Hola, mi nombre es Eiza y soy extremadamente alérgica a todo el planeta Tierra", y no exagera. Según sus resultados anuales, en este momento Eiza es alérgica a cerca de 30 alimentos, entre los que se encuentra el limón, la mostaza, el jitomate, y otra serie de frutas y verduras que le romperían el corazón a cualquiera.

"No suelo publicar cosas personales pero he recibido muchos mensajes con preguntas. Este es un estudio de alergias, no de sensibilidad de alimentos. He sufrido alergias terribles desde siempre y las alergias se transforman, entonces, siempre tengo que cuidarme. He recibido tratamiento para las alergias desde que era bebé recién nacida...", agregó.