Katy Perry revela su mejor secreto para lucir increíble 4 meses después de haber dado a luz

La estrella pop sabe lo que busca toda madre para verse y sentirse bien.

El domingo 6 de diciembre, Katy Perry, quien le dio la bienvenida a su primera hija en agosto, tomó su TikTok para mostrar el arma secreta debajo de su ropa. En el video que compartió con sus 5 millones de seguidores, la jueza de American Idol caminó hacia la cámara con un abrigo azul vibrante mientras las palabras "poder", "actitud", "estilo", "confianza" y "sexo" aparecían a su alrededor.

Cuando se acercó a la cámara, Katy levantó las manos mientras estaban dentro de los bolsillos del abrigo para revelar un par de Spanx color piel justo antes de que la cámara girara hacia la etiqueta en el piso.

El video presenta la canción Whatever Lola Wants de Abbe Lane & Tito Puente And His Orchestra.

En octubre, dos meses después de darle la bienvenida a su hija Daisy con su prometido Orlando Bloom, la nueva mamá regresó a trabajar junto a sus compañeros Lionel Richie y Luke Bryan.