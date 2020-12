Rafael Amaya revela que su adicción a las drogas y el alcohol lo alejaron de la vida pública

"Soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades. Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción".

"Me aislé por muchos temas psicológicos, personales, temas de familia, de trabajo, mucha inseguridad. Había perdido la paz interior. Estaba volando sin ningún rumbo. Estaba pidiendo a gritos que me ayudaran [porque] me sentía muy solo. Sentía que había perdido todo, incluso sentía que mi vida no valía, que había sido un error haber sido actor".

Conoce en el video de arriba detalles de la recuperación y planes que tiene Rafael Amaya.