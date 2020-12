Así se confirma que Mauricio Ochmann queda fuera de De viaje con los Derbez 2

Además de la ausencia de Mauricio, los fans notaron también que Kailani no aparece en ningún momento. Y si bien esto no confirma nada, algunos usuarios creen que quizás la pequeña Kai no acompañe a los Derbez en su nueva y aún desconocida aventura.

"A mí especialmente el tipo de contenido, como de reality, mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro. Para mí, fue como experimentar en un género nuevo y, la verdad, es que a mí el género no me terminó por encantar, el género reality", comentó Mauricio Ochmann en entrevista para Hoy en mayo de 2019, durante la promoción de la primera temporada.