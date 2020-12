Britney Spears sorprende a sus fans con su nueva canción Swimming in the Stars

2020 no fue del todo malo... gracias a Britney Spears.

Justo a tiempo para su cumpleaños número 39 este martes 2 de diciembre, el ícono del pop le dio a los fanáticos un regalo inesperado cuando lanzó una pista nunca antes escuchada, Swimming in the Stars. La canción, que es esencialmente Britney, se grabó originalmente para su noveno y más reciente álbum de 2016, Glory. Sin embargo, como saben los fanáticos, el sencillo finalmente no pasó a la lista final de canciones.

Ahora, la canción ha resurgido como su propio vinilo a través de Urban Outfitters. "El sencillo nunca antes lanzado de Britney Spears, Swimming in the Stars, está disponible exclusivamente en Urban Outfitters prensado en vinilo negro", anuncia la tienda en línea. "Un must para todos los devotos del Britney Army". Si el LP limitado de 16.98 dólares está en las listas de regalos navideños de los fanáticos, un aviso: está pendiente hasta el 15 de enero de 2021.

Afortunadamente, después de cuatro años de esperar nueva música, los admiradores de Brit pueden escucharla repetidamente en línea ahora mismo, al igual que Mood Ring, una pista extra de Glory que finalmente se lanzó en mayo.