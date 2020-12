El cuerpo sin vida de la influencer Alexis Sharkey aparece en medio de la calle

Su esposo, Tom Sharkey, también expresó su dolor por su muerte, escribiendo en Facebook que está "perdido" después de perder a Alexis, a quien llamó, "¡Mi única!"

Aunque la causa de la muerte de Alexis está pendiente, Stacey "con el corazón roto" cree que su hija fue víctima de un juego sucio. Ella le dijo a ABC13, "Creo que fue asesinada. Sí. Por lo que he podido reunir, así como por el instinto de una madre. Aprendí muy joven como madre a confiar en mi instinto. No me ha decepcionado".