Laverne Cox quedó “en shock” y “súper impactada” luego de sufrir un ataque transfóbico

La estrella dijo a sus fanáticos que estaba "en estado de shock" y "súper impactada" por el incidente, y señaló su historial de enfrentarse al acoso callejero en Nueva York. "No es seguro en el mundo y no me gusta pensar mucho en eso, pero es la verdad", dijo. "No es seguro si eres una persona trans. Obviamente, lo sé bien".

La amiga de Cox planteó la hipótesis de que el hombre quería que ella respondiera a su pregunta sobre la hora "para poder asustarme sobre si soy trans o no", le dijo a sus seguidores. "No sé por qué importa. Al final del día, es como, a quién le importa".

La actriz de Inventing Anna notó que había estado completamente cubierta con una mascarilla. "Este tipo estaba buscando problemas... ¿porque resulta que soy una persona trans en público? Así es cómo se siente", dijo. "He lidiado con esto mucho, pero creo que nunca deja de ser impactante".

Mientras el mundo está en medio de una pandemia, Cox notó que apenas había salido de su casa antes y que siempre ha tenido cuidado con los lugares a los que va y lo que hace. "No importa quién eres, puedes ser Laverne Cox, lo que sea que eso signifique", dijo. "Si eres trans, vas a experimentar cosas como esta".