Shawn Mendes confiesa cómo Camila Cabello cambió su vida

Camila, de 23 años, tiene un inspirador historial de respuestas contra los haters que critican su cuerpo. En agosto de 2019, la cantante de Havana recurrió a su Instagram Story para discutir los comentarios negativos que recibió sobre una foto que publicó.

"Honestamente, lo primero que me sentí fue súper insegura simplemente IMAGINANDO cómo debían verse estas fotos, ¡oh no! ¡Mi celulitis! ¡Oh no! ¡No me metí el estómago!", escribió. "Pero entonces pensé... por supuesto que hay malas fotos, por supuesto que hay malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de maldita roca, o todo músculo, para el caso. Pero la parte más triste de las chicas jóvenes que crecen en un mundo con aerógrafo es que buscan una perfección que no es real".