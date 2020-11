Gael García Bernal y más latinos en la lista de los 25 mejores actores del siglo XXI del NYT

Hace unos días, Variety lanzó el nombre de Diego como uno de los seis latinos que resonarán con fuerza durante la temporada de premios 2021 gracias a su trabajo Wander Darkly, cinta por la que podría ser nominado como mejor actor de reparto por la Academia.

Y ahora ha sido el New York Times el que resalta el nombre de Gael entre los 25 mejores actores no del año, no del momento, sino del siglo XXI.