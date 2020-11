El accidente de pequeño que José Eduardo Derbez no ha logrado superar

A José Eduardo le genera una gran sensación de incomodidad que lo toquen o rocen siquiera su rodilla izquierda debido a un fuerte accidente.

"No me enojo, pero es como un reflejo de que la quito o como que quito la mano y es porque tuve un accidente muy fuerte de chiquito… Es porque me arrastró una moto y me deshizo la pierna…", reveló.

