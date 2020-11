Drake arremete contra los Grammys en medio del drama de The Weeknd

Continuó el cantante de Laugh Now Cry Later: "Es como un pariente al que sigues esperando arreglar, pero no puede cambiar su forma de ser".

Drake señaló que estaba entre los muchos fans de la música que esperaban que el colosal álbum After Hours de The Weeknd, con los sencillos Heartless y Blinding Lights, fuera uno de los principales candidatos a premios.

"El otro día dije que @theweeknd era un nominado seguro para el álbum o la canción del año junto con otras innumerables suposiciones razonables y nunca va por ahí".