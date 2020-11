La reacción de Katherine Heigl al descubrir el significado sexual de "Watermelon Sugar" de Harry Styles

Resulta que Watermelon Sugar es una gran insinuación sexual… ¿Tú ya lo sabías?

Katherine Heigl y un puñado de fans de Harry Styles acaban de darse cuenta de que el tema del verano es en realidad una oda a la anatomía femenina. Específicamente, Harry canta sobre el sexo oral.

Si ya lo sabías, no dudes en ver los comentarios de Katherine. Si no, entonces todo lo que necesitas saber es que Harry no solo anhela un delicioso cóctel, o cualquier otro alimento o bebida, cuando canta, "Solo quiero probarlo, solo quiero probarlo".

Pero también tenemos que dejar claro que Harry no ha confirmado ni negado que el tema central de Watermelon Sugar se refiera a su experiencia en el dormitorio.

No obstante, Katherine fue notificada de este significado potencial cuando compartió un video de su esposo, Josh Kelley, y sus hijos bailando la canción. Un usuario de Instagram comentó, "Oh, no, esta canción trata sobre ir hacia abajo en las mujeres, pero los niños no necesitan saber eso".