¿Por qué Kourtney Kardashian apoya la relación de Scott Disick con su nueva novia?

"A Kourtney no le importa con quién salga Scott siempre y cuando lo mantenga feliz y ocupado".

Scott está "en su mejor momento", agrega la fuente, cuando "puede encontrar un equilibrio entre las citas y el tiempo en familia". Y al menos hasta ahora, parece que Scott, de 37 años, ha podido hacer exactamente eso.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians y la hija adolescente de Lisa Rinna y Harry Hamlin se vincularon por primera vez a principios de noviembre.