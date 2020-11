¿Cómo se siente realmente Khloé Kardashian con la mudanza de Tristan Thompson a Boston?

El atleta de la NBA consiguió una gran oportunidad al otro lado del país.

¡Tristan Thompson se dirige a Boston! La estrella del baloncesto ha alcanzado un acuerdo por dos años y 19 millones de dólares para jugar con los Boston Celtics.

Rob y Kim Kardashian ya felicitaron a Tristan, y la fundadora de KKW escribió en su historia de Instagram, "¡Boston, aquí vamos!" ¿Pero dónde qué opina Khloé Kardashian?

Naturalmente, los fanáticos de Keeping Up With the Kardashians se preguntan si Khloé seguirá a su novio intermitente por todo el país. Es fácil ver por qué ese podría ser el caso, y es que ella y su hija True Thompson se mudaron de Calabasas a Cleveland en 2018 mientras él jugaba para los Cavaliers.

Sin embargo, han pasado muchas cosas desde entonces. La pareja se separó en febrero de 2019 después de que él fuera acusado de haber sido infiel. Como saben los espectadores del final de la temporada 19 de KUWTK, Khloé dudaba en volver a estar con Tristan. Sin embargo, el Halloween de este año no podría haber sido más claro en que los padres están oficialmente de regreso. ¡Vamos, se vistieron como Cleopatra y Marco Antonio!