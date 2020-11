G-Eazy confirma sus próximos e importantes planes con Ashley Benson

Sin embargo, él no lo celebrará de forma completamente digital. Según le confirmó a un reportero, su novia Ashley Benson estará físicamente con él para preparar una comida. El artista compartió, "Cocinaremos un pavo juntos".

Mientras estaba en la sala de prensa de los American Music Awards 2020 el domingo 22 de noviembre, el rapero de Me, Myself and I arrojó algo de luz sobre sus planes para celebrar las próximas fiestas en medio de la pandemia del coronavirus.

Puede que este año traiga un Día de Acción de Gracias más tranquilo para la gente de todo el mundo, pero no faltará el amor para G-Eazy.

G-Eazy, quien entregó el premio a la Colaboración del Año este domingo por la noche a Dan + Shay con Justin Bieber por 10,000 Hours, desató rumores de romance con la estrella de Pretty Little Liars en mayo. Seis meses después, todavía siguen muy juntos.