Esto es lo que opina Lucy Hale sobre el reboot de Pretty Little Liars

La eterna Aria Montgomery ha hablado.

Lucy Hale no tiene nada malo que decir sobre el reboot de Pretty Little Liars.

Us Weekly le preguntó a la actriz, que protagonizó PLL, sobre la próxima serie de HBO Max Pretty Little Liars: Original Sin, que se desarrolla en el mismo mundo que la serie de Freeform pero sigue una nueva historia y personajes. Muchos fanáticos estaban molestos porque el programa no verá el regreso de la creadora original I. Marlene King, cuyo propio spin-off de PLL, The Perfectionists, fue cancelado después de solo una temporada. Otros simplemente sienten que el regreso del show, que terminó en 2017, está sucediendo demasiado pronto.

"Sinceramente les deseo a todos lo mejor y espero que sea un gran éxito", compartió la estrella de Fantasy Island con el medio. "Algunas personas se enojan por un reboot, pero creo que es importante apoyar a los artistas emergentes. ¡Tengo curiosidad por ver qué hacen con él!"

Lucy tiene una conexión única con el nuevo reboot. El creador de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, quien también fue el showrunner de la breve serie de CW de Lucy, Katy Keene, es el productor ejecutivo del próximo PLL, que será escrito por la productora de Chilling Adventures of Sabrina, Lindsay Bring.