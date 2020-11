6 cantantes transgénero que están impactando en la industria de la música

Desde que lanzó su primer disco en 2012 se ha convertido en una de las figuras más importantes de la música, trabajando con Kanye West, Björk y Rosalía, entre muchos más.

En 2019, la reconocida revista Vice la nombre la "artista de la década".

Kim Petras: En 2009, Kim Petras fue noticia por su lucha en convertirse en una de las personas más jóvenes en recibir terapia hormonal en Alemania. Después de eso, Petras trabajó en su música, compartiéndola en YouTube. En 2017, lanzó su canción I Don't Want It At All, que se convirtió en un éxito.