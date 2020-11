¿Por qué Jojo Siwa asegura que el makeover que le hizo James Charles fue aterrador?

La estrella de YouTube no quedó demasiado complacida con su cambio de look.

El día más aterrador en la vida de JoJo Siwa puede sorprenderte.

Este jueves, 12 de noviembre, en un nuevo Daily Pop, Carissa Culiner de E! se puso al día con la sensación de Internet, donde esta última habló sobre su cambio de imagen junto a James Charles. Como bien recordarán los lectores de E!, la fan de los brillos y los diamantes de imitación, JoJo, recibió un makeover asombroso por parte del beauty YouTuber.

El look le permitió a JoJo bajar su cola de caballo adornada con moños y probar un poco de maquillaje neutral. Si bien JoJo calificó la transformación como "muy bonita" en ese momento, ella le dijo a Carissa que en realidad fue "el día más aterrador de [su] vida".

"Estaba aterrorizada", compartió JoJo con una sonrisa. "Fue muy, muy, muy, muy divertido, y fue algo muy, muy, muy, muy, muy diferente".

Sobre por qué estaba tan asustada, JoJo reveló que no "le gustan las cosas diferentes".

"No me gusta lucir diferente, no me gusta comer diferente, no me gusta hacer nada diferente", comentó. "No me gustan las cosas nuevas, no me gustan las cosas diferentes, me gusta seguir el plan. Si no está roto, no lo arregles".