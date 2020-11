La fuertes dificultades que enfrenta Sofía Castro por el COVID-19

Videos relacionados : Sofía Castro revela que tiene COVID-19 y las dificultades que ha enfrentado

La actriz mexicana regresó a redes sociales para compartir su diagnóstico y pedirle a los fans no bajar la guardia.

Para los fans, la reciente ausencia de Sofía Castro de las redes sociales generó algunas dudas que llevaron a la actriz mexicana a compartir qué estaba sucediendo. A través de una extensa serie de Instagram Stories, Sofía compartió que hace una semana le fue detectado COVID-19, lo cual la había mantenido en cama con malestares fuertes.

"Sí, estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar; la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto", relató.